Wer sind diese Sexbots, die uns auf Instagram anschreiben? Künstlerin Fern gibt ihnen ein Gesicht. Bildrechte: MDR/Barbara Butscher

Fern studiert in Halle an der Burg Giebichenstein Kunst. Am Steintor wohnt sie in einer Künstler*innen-WG. Es ist bunt wenn man zur Tür reinkommt, schrill. Bilder hängen an den Wänden, bestickte Stoffe, Fotos, die aussehen als hätten Fern und ihre Freunde ihre Gesichter nach drei Gläsern Wein auf eine Kopierer-Scheibe gepresst.



„Popkultur sind für mich kleine Insider-Witze, Anekdoten über das, was gerade in der Welt passiert. Man hat Situationen, die nur in diese Zeit passen, funktionieren oder lustig sind. Wenn man Monate später darauf schaut, vergisst man, warum man das lustig fand und dass es eine Bedeutung hatte“, Fern sitzt an ihrem Schreibtisch, auf dem kleine Tintenfässchen stehen, verschiedene Stoffe, Farben, Papier.