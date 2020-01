Als sie davon erfährt, dass man bei so einem Segelschiff als Crewmitglied mitfahren kann, zögert sie nicht lang und bewirbt sich. Die Zusage kommt im Dezember. Nun geht es im Januar endlich los. Wann? Das hängt noch vom Wind ab, voraussichtlich am 15. Januar. Wir haben vorher mit Peggy gesprochen.

MDR SACHSEN-ANHALT: Peggy, wie bereitet man sich auf so eine Reise vor?

Peggy Engelmann: "Ich habe schon im September parallel zum Job in der Abendschule den Sportbootsführerschein gemacht, um die Basics vom Segelschein zu lernen. Ich musste erstmal die Theorie bestehen, um unterschiedliche Lampen, Knoten, Navigation etc. zu lernen. Und ich saß dann abends von 21 Uhr bis 23 Uhr zweimal die Woche in der Schule. Und wenn ich da nicht saß, dann habe ich abends nach der Arbeit bei mir zu Hause gesessen und habe dort weiter geübt und trainiert.

Was nimmt man denn alles mit auf so eine Reise?

Bevor es losgeht, muss der Segelfrachter vorbereitet werden. Beim tragen der fast 12 Meter langen und 200 Kilogramm schweren Gaffelsegel müssen allen mit anpacken. Bildrechte: Peggy Engelmann Ehrlich gesagt von der Skihose über Thermounterwäsche über einen Segelanzug alles Mögliche, was mich warm und trocken hält. Man hat im Vorfeld eine Einkaufsliste bekommen, denn an Deck sind einfach andere Bedingungen. Im Dauerregen an Deck, braucht man schon die entsprechende Kleidung, damit man sicher ist. Deshalb hat der Segelanzug eine 30.000er Wassersäule. Wenn die nicht reicht, muss ich mich sogar in einen Gummianzug stecken. Und ganz viele unterschiedliche Socken.

Und persönliche Gegenstände?

Ja, ich nehme Fotos von meiner Familie und von meinen Haustieren mit.

Hast du auch Angst?