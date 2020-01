Für jedes Seil braucht man einen anderen Knoten – diese zu unterscheiden, wird eine der wichtigsten Aufgaben für Peggy in den nächsten Tagen sein. Bildrechte: Peggy Engelmann

Um dabei zu sein, musste Peggy sich mit einem Motivationsschreiben bewerben. Als im September feststand, dass sie dabei sein würde, hat sie in den Abendstunden nach ihrem Job für die Segelschule gelernt. "Ich wollte mich möglichst gut auf die Reise vorbereiten, auch wenn ein Bootsführerschein mit Kapitän an Bord nicht nötig gewesen wäre", so Peggy.



Das Gelernte kommt ihr bereits vor der Reise zu Gute. Denn bevor es am Freitag los geht, muss das Schiff geputzt, beladen und vorbereitet werden. Die Segel müssen gesetzt werden. Jedes Seil muss dabei per Hand in der Öse mit einem anderen Knoten festgebunden werden. "Es ist schon eine Herausforderung, das zu lernen und im wichtigen Augenblick richtig reagieren zu können", so Peggy.



Denn jeder falsche Handgriff kann lebensbedrohlich sein. Auf hoher See ist jeder für acht Stunden eingeteilt und muss auch bei extremen Wetterbedingungen draußen funktionieren. "Ich habe schon Muffensausen, denn ich weiß nicht, wenn es nass und dunkel ist, wie ich dann reagiere. Ob ich das richtige von den unzähligen Seilen greife." All das, versucht sie in den nächsten Tagen zu lernen.