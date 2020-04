Beladen unter strengsten Bedingungen

Letztlich darf "Avontuur" in den Hafen von Guadaloupe einfahren – als Ausweichoption lediglich für ein paar Stunden und unter strengsten Bedingungen, um das Nötigste einzuladen. Keiner von der Crew darf von Bord. Peggy schreibt in einer Nachricht an MDR SACHSEN-ANHALT: "Eilig brachten wir in Guadeloupe frische Nahrung an Bord. Ein Transporter ließ die Ladeluke über die Hafenmauer herunter, wir entpackten mit Handschuhen und Desinfektionsmitteln gewappnet die Ware und brachten sie in unseren Laderaum."

Für das Beladen erhielten sie klare Anweisungen für höchste Hygiene-Maßnahmen vom Kapitän: "Hände waschen, kein Hautkontakt mit dem Gesicht", schreibt Peggy. Beim Beladen "packte die Crew gemeinsam an. Langärmlige Oberteile und Latexhandschuhe waren Pflicht. Im Gummianzug nahm unsere Köchin Giulia die Lebensmittel entgegen. Frische Lebensmittel wuschen wir, ließen diese in Essig für 20 Minuten ruhen und spülten anschließend mit Wasser gründlich nach", so die 32-Jährige weiter.

Gegenseitiger Halt für die Crew und die Liebsten daheim

Die Zeit nutzt Peggy auch, um "Mutti, Vati und die Liebsten schnell zu kontaktieren, die Familie und Angehörige beruhigen", erzählt Peggy. "Was blieb mir anderes übrig, so viele tausend Kilometer entfernt voneinander? Panik? Oder ein wacher Blick mit Zuversicht und bestmöglichen Chancen zur Teamarbeit auf See." Gemeinsam mit den Crewmitgliedern hätten sie Emotionen und Wissen geteilt. "Wir gaben uns Halt und arbeiteten weiter optimistisch mit aller Kraft an Deck", berichtet die Hallenserin weiter.

Das Paradies so nah und doch so fern

Nach gerade Mal drei Stunden am ersten Ort in Mittelamerika muss das Segelschiff wieder ablegen. Peggy schreibt: "Unser Agent winkte uns zum Abschied und hielt die Daumen hoch. Einen Schritt weit von der paradiesischen Insel entfernt. Er begleitete uns beim Auslaufen bis zum Ende entlang der Hafenmauer. Ein erwärmendes Zeichen des Zuspruchs." Mehr bekommt Peggy von Land und Leuten nicht zu sehen, obwohl sie es sich so sehr wünscht:

Bildrechte: Peggy Engelmann Persönlich wünsche ich mir einmal den Genuss von regionalen frischen Früchten erleben zu dürfen, die Menschen und das Land wenigstens kurz kennen lernen zu können, ein Wunsch der unerreichbar ist. Das exotische Festland in Sicht, unglaublich schön aus der Ferne, doch unerreichbar für die Crew, uns, mich. Peggy Engelmann

Hafenmauern und -autoritäten, statt Land und Leuten

Die Hafenmauern Mittelamerikas sind das einzige, was Peggy vom fernen Land zu sehen bekommt. Bildrechte: MDR/Peggy Engelmann Das bleibt auch vorerst so, denn ein ähnliches Schicksal erwartet die Crew auch in Honduras. Auf die geplante Hafeneinfahrt, wartet die Crew tagelang vor dem Port Cortes. Letztlich dürfen sie auch hier nur für wenige Stunden halten, um den Kaffee für Europa und Proviant einzuladen. Auch hier kein Landgang für die Crew der Avontuur. "An den Hafen fahren wir mit Handschuhen und Mundschutz zur Verladung der Fracht und dann müssen wir auch immer unmittelbar den Hafen verlassen, ohne einen Funken Boden berührt zu haben. Ebenfalls hier werden die Waren über die Hafenmauern per Kran aufs Schiff geladen und von der Crew per Hand entgegengenommen", schreibt Peggy.



Von Honduras geht es nach Belize. Mitte April schreibt Peggy: "Wir erreichen kein Land und sind vom Paradies umgeben, dürfen es nicht betreten und sind abhängig von Hafenautoritäten, wir warten aktuell seit Stunden vor Belize Stadt."