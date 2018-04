Schokoladenfabrik in Halle Neuer Chef setzt auf Halloren Kugeln

Wer ist Ralf Coenen, der neue Halloren-Vorstand? Der 1961 geborene Coenen hat 1989 einen Abschluss als Physiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gemacht und schloss einen Master of Business Administration an. Er arbeitete für die Unternehmensberatung McKinsey, bei Carl Zeiss, oder auch Leica. Seit knapp zehn Jahren ist er Partner einer AG mit dem Namen "taskforce", die für befristete Zeit Führungskräfte vermittelt. Laut deren Homepage hat Coenen mehr als 20 Jahre Erfahrung als Unternehmensberater und führt Firmen "in Phasen der Restrukturierung oder Neuausrichtung". Zu seinen Branchen gehörte die Lebensmittelindustrie aber bislang nicht.