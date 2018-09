Schokoladenfabrik in Halle Halloren bekommt neuen Vorstandschef

Wilfer selbst sagte einer Mitteilung zufolge, er freue sich über die Möglichkeit, die Entwicklung des Traditionsunternehmens "nachhaltig mitgestalten zu können". Der 53-Jährige hat nach Angaben von Halloren langjährige Erfahrung in der Süßwarenbranche. Zuletzt hat er demnach in einer der größten Schokoladenfabriken Europas gearbeitet.

Über die Hallorenkugel Seit 66 Jahren wird in Halle die Hallorenkugel produziert. Grund genug für 66 Fakten rund um die leckere Kugel, haben sie sich bei Halloren gedacht. Einer dieser Fakten: Pro Schicht werden in der Schokoladenfabrik stolze 530.000 Hallorenkugeln produziert – auf einer fast 150 Meter langen Produktionsstrecke. Dabei naschen die Mitarbeiter der Schokoladenfabrik im Schnitt täglich drei der süßen Kugeln. Und wer sich schon immer mal gefragt haben sollte, wie viele Hallorenkugeln man eigentlich in den Mund stecken kann: Es sind nach Angaben der Schokoladenfabrik 9,25. Guten Appetit!

Unterdessen gibt es in diesem Jahr etwas zu feiern bei Halloren: Seit nun schon 66 Jahren werden in Halle die süßen Kugeln hergestellt. Wann genau die erste vom Band rollte, ist heute aber unklar. "Das ist eine spannende Frage nach dem perfekten Datum", sagt auch Ingo Beljan, Leiter des Schokoladenmuseums in Halle. Nach seinen Worten gibt es aber kein Dokument, in dem der Tag notiert ist, an dem die Hallorenkugeln zum ersten Mal in Serie produziert wurden. Klar ist nur, dass es im Jahr 1952 war.