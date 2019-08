Die Schokoladenfabrik Halloren steckt tief in den roten Zahlen. Um das zu ändern, will die Süßwarenhersteller aus Halle bestimmte Produkte aus dem Sortiment nehmen und sparen. Bei der Hauptversammlung am Freitag hieß es, das Ziel im Jahr 2020 wieder Gewinn zu erwirtschaften, werde weiter angepeilt. Vor allem die klassische Halloren-Kugel soll die Schokoladenfabrik wieder in die Gewinnzone schießen. Zudem wird der Bereich Confiserie – also Pralinen – weiter entwickelt, wohl, weil hier höhere Margen zu erreichen sind. Außerdem will das Unternehmen auch im Westen Deutschlands bekannter werden. Dazu gebe es immer mehr bundesweite Aktionen.