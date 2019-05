Fernzüge umgeleitet Hauptbahnhof Halle nach Bombenfund gesperrt

Am Hauptbahnhof Halle ist am Montag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Der Bahnhof ist daher derzeit gesperrt. Der Fernverkehr wird umgeleitet, der Nahverkehr beginnt und endet an geeigneten Bahnhöfen vor dem Hauptbahnhof Halle.