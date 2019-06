Seit etwa fünf Jahren wird im und am Hauptbahnhof in Halle gebaut. Die Ostseite ist bereits fertig und in Betrieb. An der Westseite dauern die Arbeiten aber noch an. Deshalb muss der Bahnhof von Mittwochabend an ab 22 Uhr bis Samstagfrüh (4 Uhr) erneut vom Netz genommen werden.