Bereits am 1. Dezember – am letzten Tag der Sperrung – gibt es am Hauptbahnhof von 13 bis 17 Uhr eine Eröffnungsfeier. Dann führen Bahnmitarbeiter über die neu eröffneten Bahnsteige.

In die Arkaden sollen wieder Geschäfte einziehen. Bildrechte: DB AG/Hannes Frank

Ab dem 2. Dezember 4 Uhr morgens sind schließlich die Gleise 4 bis 7 wieder in Betrieb. Sie sind von der Bahnhofshalle aus zu erreichen, allerdings noch nicht von der Ernst-Kamieth-Straße. Wer also in einige Straßenbahnlinien umsteigen möchte oder zum Zentralen Omnibusbahnhof will, muss weiterhin einen Umweg in Kauf nehmen. In den Arkaden neben dem Bahnhofsvorplatz eröffnen neue Geschäfte; im Bahnhof ein neuer Sanitärbereich.



Da am Bahnknoten Köthen noch bis Mai gearbeitet wird, müssen sich Reisende zwischen Halle und Magdeburg auch ab Dezember weiterhin auf Umleitungen und Ersatzverkehr einstellen.