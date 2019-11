Warum ist das wichtig?

Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs sind mit diesem Symbol ausgeschildert. Bildrechte: dpa Pendler und Reisende müssen wegen der Sperrung und des daraus resultierenden Schienenersatzverkehrs möglicherweise ihre Reisepläne ändern. Zum Beispiel müssen sie sich auf längere Fahrtzeiten einstellen und deshalb unter Umständen früher losfahren als ursprünglich geplant. Die Bahn spricht bei den Verbindungen von beziehungsweise nach Berlin oder München von 40 bis 50 Minuten früheren oder späteren Fahrzeiten.



Außerdem können Reisende in den Bussen des Schienenersatzverkehrs ihr Fahrrad, einen Kinderwagen oder großes Gepäck in der Regel nicht mitnehmen. Auch Fahrgäste, die im Rollstuhl sitzen, können eventuell nicht transportiert werden. Wichtig: Die Ersatzbusse fahren ab der Haltestelle Ernst-Kamieth-Straße vor dem Bahnhofsgebäude.

Die geänderten Fahrzeiten, Ausfälle und Busse sind bereits im elektronischen Fahrplan hinterlegt. Am Schalter, am Automaten, per App und im Internet erhalten Reisense also die jeweils gültigen Verbindungen und Fahrzeiten angezeigt. Auch in Bahn-Agenturen sowie auf Bahnhofsaushängen erhalten Fahrgäste Informationen. Außerdem können sie die kostenpflichtige Service-Nummer der Deutschen Bahn anrufen oder die MDR-Teletexttafel 737 aufrufen. Fernzüge werden umgeleitet, regional fahren Busse statt Bahnen auf allen Linien. Bildrechte: Deutsche Bahn AG

Bereits am 1. Dezember – am letzten Tag der Sperrung – gibt es am Hauptbahnhof von 13 bis 17 Uhr eine Eröffnungsfeier. Dann führen Bahnmitarbeiter über die neu eröffneten Bahnsteige. Sie sind dann auch wieder über den Bahnhofstunnel erreichbar.

In die Arkaden sollen wieder Geschäfte einziehen. Bildrechte: DB AG/Hannes Frank Ab dem 2. Dezember 4 Uhr morgens sind schließlich die Gleise 4 bis 7 wieder in Betrieb. Sie sind von der Bahnhofshalle aus zu erreichen, allerdings noch nicht von der Ernst-Kamieth-Straße. Wer also in einige Straßenbahnlinien umsteigen möchte oder zum Zentralen Omnibusbahnhof will, muss weiterhin einen Umweg in Kauf nehmen. In den Arkaden neben dem Bahnhofsvorplatz eröffnen neue Geschäfte; im Bahnhof ein neuer Sanitärbereich.



Da am Bahnknoten Köthen noch bis Mai gearbeitet wird, müssen sich Reisende zwischen Halle und Magdeburg auch ab Dezember weiterhin auf Umleitungen und Ersatzverkehr einstellen.

