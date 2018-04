Pojekt "Klasse Allgemeinmedizin" Rezept der Uni Halle gegen Hausarztmangel

Sabine Simon schaut den Patienten vor sich erstaunt an: "Krass", sagt die junge Frau, die im vierten Semester Medizin studiert. Neben ihr sitzt ihr Mentor, Allgemeinarzt Till Hartmann, der vor wenigen Tagen die erstaunliche Diagnose gestellt hatte. "Ich horchte ab, und da fiel auf, dass der Patient auf der linken Seite kein Atemgeräusch hat", erklärt der Arzt. Die Vorgeschichte: Der junge Mann hatte über längere Zeit starken Husten und dann Schmerzen in der linken Körperseite; Diagnose Pneumothorax. Ein Teil seiner Lunge war kollabiert. Er musste sofort ins Krankenhaus.

Die 24-jährige Studentin ist fasziniert. Sie darf auch die Wunde betasten, über die die Lunge wieder fit gemacht wurde. "Ich dachte, dass der Hausarzt relativ langweilige Krankheitsverläufe sieht und eigentlich nicht auf ein bestimmtes Fach spezialisiert ist", sagte Sabine Simon MDR SACHSEN-ANHALT. "Ich habe mir das eigentlich ziemlich öde vorgestellt." Doch die "Klasse Allgemeinmedizin" hat sie eines Besseren belehrt. Bei dem Projekt der Medizinischen Fakultät in Halle geht es darum, den Studenten zu zeigen, was ein Allgemeinarzt alles können muss – und dass das alles andere als langweilig ist.

"Wir haben Seminare in Kommunikation mit den Patienten, wo wir lernen, mit ihnen umzugehen und da nicht so nervös sind", erklärt Simon. Zudem bekommen die Studenten Untersuchungstechniken gezeigt – "also wie muss man einen Patienten abhören". Zusätzlich geht es darum, welche Symptome auf lebensbedrohliche Krankheiten hindeuten, damit die angehenden Ärzte diese gleich erkennen. Das Spannendste ist jedoch der Einsatz in einer Hausarztpraxis.