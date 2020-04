Die verschuldete Stadt Halle steckt mitten in der Corona-Krise in neuen finanziellen Nöten. Er habe am Donnerstag eine Haushaltssperre verhängen müssen, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) in einer Pressekonferenz am Freitag. Durch die Haushaltssperre werden nun nur noch unaufschiebbare Projekte bezahlt oder Ausgaben gemacht, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist.