Neue Allgemeinverfügung Diese Corona-Regeln gelten in Halle ab Donnerstag

In Halle gelten ab Donnerstag strengere Corona-Regeln. Grund dafür ist, dass die Stadt am Mittwoch den Inzidenzwert von 35 überschritten hat. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit Corona infiziert haben. Am Mittwoch lag der Wert in Halle bei 38,25, erklärte Oberbürgermeister Bernd Wiegand auf der täglichen Pressekonferenz. Deswegen gilt ab Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung.