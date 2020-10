Hohe Inzidenzzahl Halle bereitet neue Corona-Allgemeinverfügung vor

142 Menschen sind derzeit in Halle mit Corona infiziert, fünf mehr als am Sonntag. Das gab Oberbürgermeister Bernd Wiegand am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Inzidenz-Zahl, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den letzten sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben, liegt mit 29,52 nahezu unverändert hoch.