Lehrer Felix Kubitz hat unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Der 31-Jährige lehrt am Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium Geschichte, Sozialkunde und Ethik. Zum einen, sagt er, hat er zu Schülerinnen und Schülern einen regen Kontaktaustausch, bekommt gelöste Aufgaben per Mail zurückgeschickt. Zum anderen gibt es aber auch diejenigen, von denen bislang entweder kaum oder gar kein Feedback kam.

Sein Arbeitsalltag, sagt Kubitz, ist durch die Zeit zu Hause zwar einsamer, aber auch weniger stressig geworden. Während er zu normalen Schulzeiten nach einem Acht-Stunden Tag noch zu Hause den Unterricht für den nächsten Tag vorbereiten muss, kann er sich die Zeit jetzt besser einteilen. Manchmal fällt es auch ihm schwer, sich an den Schreibtisch zu setzen. Kubitz sagt lachend: "Zu Hause lauern viele Ablenkungen. Meine Wohnung ist tatsächlich so sauber wie schon lange nicht mehr". Da gehe es ihm nicht anders als seiner Klasse.

Auch Schülerin Alina Ludwig hat Tage, an denen sie mal mehr und mal weniger gut lernt. Hinzu kommt, dass die Corona-Krise ihre Wohnsituation vor eine Herausforderung stellt: Ihre Eltern leben getrennt. Sie wohnt bei der Mutter, ihr kleiner Bruder beim Vater. Weil der Siebenjährige derzeit auch nicht zur Schule gehen kann, passt Alina mehrmals in der Woche auf ihn auf. Doch ihr Vater hat Vorerkrankungen und gehört zur Risikogruppe. Und ihren Freund will die 17-Jährige auch sehen. Um nicht zwischen drei Familien hin- und herzupendeln, ist Alina vorübergehend zu ihrem Freund gezogen.

Doch das bedeutet, keinen engen Kontakt mehr zu ihrer Mutter zu haben. Alina sagt: "Das hat mich am Anfang sehr traurig gemacht, als mir meine Mutti meine Sachen gebracht hat. Ich wollte sie eigentlich drücken, aber das ging ja nicht und das ist schon schwierig in dieser Situation." Auch ihre Oma hat sie nicht gesehen, als sie Geburtstag hatte und konnte ihr nur per Telefon gratulieren. Trotzdem schaut die 17-Jährige positiv in die Zukunft. Wenn die Krise vorbei ist, freut sie sich darauf, endlich mal wieder mit Freunden ins Kino zu gehen.