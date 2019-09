In dem wohnungspolitischen Konzept der Stadt vom Juni 2018 heißt es, preisgünstiger Wohnraum sei in der Stadt insgesamt ausreichend vorhanden. "Allerdings ist das Angebot an preisgünstigem Wohnraum innerhalb der Stadt sehr ungleich verteilt", so die Autoren weiter. Es gebe deutliche Unterschiede "zwischen den gründerzeitlich geprägten Stadtvierteln der Inneren Stadt und den Großwohnsiedlungen."



Oberbürgermeister Bernd Wiegand, der auch HWG-Aufsichtsratsvorsitzender ist, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "In allen Stadtteilen ist sozialer Wohnungsraum noch genügend erhältlich. Gleichwohl muss man Vorsorge treffen." Man wolle nicht diese Zustände, wie in einigen anderen Großstädten. Ziel sei, dass eine soziale Durchmischung in der Stadt auch tatsächlich stattfinde. "Das ist nur möglich, indem besonders die städtischen gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften auch sozialen Wohnraum auch zur Verfügung halten."