Was kann und soll in Halle verbessert werden? Unter dem Motto "Halle besser machen" hat die Bürgerstiftung Halle zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen. Mehr als 250 Vorschläge hat die Bürgerstiftung schon gesammelt. Die Ideen können auf einer interaktiven Karte eingetragen werden. So ist gleich zu sehen, in welchem Stadtteil die Idee umgesetzt werden sollen. Andere können diese Ideen dann mit einem "Daumen hoch" unterstützen oder kommentieren. Vorschläge gibt es zu den Themenbereichen Wirtschaft, Umwelt, Kultur & Freizeit, Integration, Wohnen & Soziales, Bildung und Mobilität.