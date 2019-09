Opfer eines Verbrechens: Die Identität und die Todesursache des in der Dölauer Heide gefundenen Mannes ist geklärt.

Ermittlungsergebnis Identität des toten Mannes in der Dölauer Heide in Halle geklärt

Die Identität des am Sonntag in der Dölauer Heide in Halle gefundenen Toten ist geklärt. Auch ist nun klar, woran der Mann starb. Spaziergänger hatten die Leiche abseits eines Weges unter einem Laubhaufen entdeckt.