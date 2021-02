Ja, ich halte ihn für sehr groß, leider. Wie sich das wieder gutmachen lässt, das weiß ich nicht. Das Mindeste wäre eigentlich gewesen, dass der Oberbürgermeister auch eben von Anfang an transparent mit der Sache umgegangen wäre, also eben auch Fragen beantwortet hätte, eben genau nicht diese Blockadehaltung zutage legt. Sie hatten es eben selber angesprochen: Ich habe mit meiner Fraktion selber einen Fall mit unserem Fraktionsvorsitzenden, Herrn Doktor Meerheim. Uns war natürlich klar, dass sozusagen das Eingeständnis und auch eine Entschuldigung dafür das Mindeste ist, um überhaupt wieder Vertrauen herstellen zu können. Und das hätte auch der Oberbürgermeister tun müssen, gleich am Anfang. Ich bin der Meinung: Inzwischen ist der Zug leider abgefahren, weil sich die ganze Sache nicht mehr nur um das Vergehen, um das Geimpftsein des Oberbürgermeisters an sich dreht. Sondern seit mittlerweile einer Woche geht es eben auch sehr massiv um den Umgang mit dem ganzen und der ist in der Tat ein Problem.