Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat es ins Abendprogramm geschafft. Im ZDF darf er sich am Donnerstag in der Talkrunde von Markus Lanz präsentieren. Und das wiederholen, was er in den vergangenen Wochen schon mehrfach beteuert hat, immer und immer wieder: Seine vorzeitige Impfung war eine sachliche Entscheidung und wäre er nicht gewesen, hätte wertvoller Corona-Impfstoff weggeschmissen werden müssen. Und die Republik darf zuschauen, wie das Stadtoberhaupt Halle in die Negativschlagzeilen hievt. Wie so oft in den vergangenen Wochen, jetzt nur vor einem Millionenpublikum.