Katrin und Andreas Mitreiter führen eine Physiotherapiepraxis in Halle-Neustadt. Dass beide zusammen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, ist alles andere als selbstverständlich, denn beide haben eine angeborene Sehbehinderung.

Katrin Mitreiter sagte MDR SACHSEN-ANHALT, damit sei Autofahren für beide nicht möglich. Schon das allein sei ein Problem in der Selbstständigkeit. Doch das ist nicht alles: "Das bedeutet, dass viele Dinge, die über den visuellen Sinn erfasst werden müssen, weitaus schwieriger sind. Das heißt: Alles, was Bürotätigkeit anbelangt, dauert sehr viel länger."

Trotzdem finden sie sich in ihrer Praxis gut zurecht. Einen großen Anteil daran hat das Integrationsamt Sachsen-Anhalt. Das habe sie von Beginn an gut unterstützt, so Katrin Mitreiter. "Schon bei der Einrichtung der Praxis hat das Integrationsamt ein zinsloses Darlehen gewährt, was natürlich – gerade wenn man etwas neu gründet – sehr hilfreich ist."