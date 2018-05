Museumstag Neue Wege für neue Besucher

"Neue Wege, neue Besucher" – das ist das Motto des 41. internationalen Museumstags am Sonntag. Museen in Deutschland, Österreich und der Schweiz feiern diesen Tag mit besonderen Ausstellungen und Aktionen. In Sachsen-Anhalt nehmen über 50 Kultureinrichtungen teil. Ziel ist es, besonders die Personen anzusprechen, die sich sonst eher selten ins Museum verirren.

So präsentiert die Moritzburg in Halle eine Aktion zum "Thema Sport in der Antike". Die Besucher können an Wettkämpfen teilnehmen, die an die antiken Olympischen Spiele angelehnt sind.