Die Tür zur Synagoge Halle wurde noch nicht ausgetauscht. Zu einem Interview mit dem Gemeindevorsitzenden gab es antisemitische Kommentare. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Im Internet hat es antisemitische Kommentare zu einem Interview mit dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki, gegeben. Privorozki sagte der Süddeutschen Zeitung (SZ), dass er über das Auswandern nach Israel nachdenke. "Ich fühle mich schon seit ein paar Jahren nicht mehr so wohl in meiner Stadt, in meinem Land", sagte er. Denn sich offen als Antisemit zu zeigen, sei nicht mehr peinlich. Antisemitismus in Deutschland werde "mit großer Geschwindigkeit immer krasser". Er sehe Parallelen zwischen der Reichspogromnacht am 9. November 1938 und dem Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober.

Gemeindevorsitzender Max Privorozki (Archivbild) Bildrechte: dpa Das anhaltende, starke Medieninteresse in den Wochen nach dem Anschlag am 9. Oktober habe die Gemeinde erschöpft, sagte Privorozki der SZ. Das große Interesse von Medien und Politikern, mit der jüdischen Gemeinde zu reden, führe zudem dazu, dass die Gemeinde ständig an den Anschlag erinnert werde und dadurch nicht zur Ruhe komme. Die beschädigte Eingangstür sei noch nicht ausgetauscht worden. Statt Worten allein erwarte er von Politikern auch Handlungen, sagte Privorozki.



Das Interview wurde von mehreren Medien aufgegriffen, darunter Zeit Online, die taz und die Mitteldeutsche Zeitung (MZ).

Offen antisemitische Äußerungen in den Kommentaren

In den sozialen Medien sorgten die Aussagen von Privorozki für viele Reaktionen – darunter zahlreiche klar antisemitische, die auch unter Klarnamen geteilt wurden. So hieß es in einem Twitter-Kommentar unter dem taz-Beitrag zum Interview beispielsweise, dass es doch nichts Schlimmes sei, wenn Privorozki auswandern wolle. "Also .....wenn er sich nicht mehr wohlfühlt", heißt es unter dem MZ-Artikel dazu bei Twitter.

Unter dem Artikel bei Zeit Online mutmaßt ein Kommentator, dass die Israelpolitik für den Antisemitismus in Deutschland verantwortlich sei. Ein anderer Nutzer entgegnet: "Sie meinen also, die Juden haben mal wieder selbst Schuld daran, dass man ihnen nach dem Leben trachtet?" In einem weiteren Kommentar fordert ein Nutzer Belege für die Aussage Privorozkis, dass offener Antisemitismus in Deutschland nicht mehr peinlich sei.

Mehr als hundert gelöschte Kommentare