Ich hatte vor vielen Jahren einen Fall, da wurde eine alte Dame tot aufgefunden. Die Obduktion hatte ergeben, dass sie umgebracht worden ist. Dann ging es um die Frage der Todeszeit. Ich habe Polizei und Staatsanwaltschaft gesagt, die Frau war schon mindestens drei Tage tot, bevor sie gefunden wurde. Dann gab es Zeugen, die die Dame am Vortag und zwei Tage zuvor gesehen haben wollen. Also wurde meine Arbeit angezweifelt, von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft. Anhand der Befunde konnte ich aber nichts anderes sagen. Und das ist das, was wir tagtäglich tun.

Wenn wir alle zu einer Meinung kommen, gibt es auch keine Zweifel an dem Fall.

Am Ende, in der Hauptverhandlung, wurde dann eine Zeugenaussage anhand einer Dokumentation eines Flughafens aufgeklärt. Der Zeuge, der die Dame gesehen haben wollte, hatte gesagt, zu diesem Zeitpunkt flog eine Lufthansa-Maschine von Frankfurt – der hatte offensichtlich den Flugplan im Kopf – zum Landeanflug über Leipzig. Das Landgericht Leipzig hat während dieser Hauptverhandlung am Flughafen nachgefragt. Und es stimmte nicht. An dem Tag war Ostwetterlage und die Maschinen sind gen Osten gelandet. Und damit war die Zeugenaussage erschüttert. Und so etwas passiert immer wieder.

Gibt es nicht Mechanismen, die solche Zweifel von vornherein ausschließen?