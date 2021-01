Im März 2015 ist die damals 15-jährige Leonora M. aus Sangerhausen nach Syrien gereist. Dort hat sie sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen, einen deutschen IS-Kämpfer geheiratet und zwei Kinder bekommen. Die vergangenen zwei Jahre verbrachte sie in einem Gefangenenlager in Nordsyrien. Im Dezember 2020 ist sie nach Deutschland zurückgekehrt, seitdem sitzt sie in Halle im Gefängnis. Am Freitag soll entschieden werden, ob sie freigelassen wird.