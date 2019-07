Jahresausstellung der Burg 2019 "Es gibt keine unpolitische Kunst, kein unpolitisches Design"

Wie habt ihr diese Leitgedanken erarbeitet?

Maja Redlin: Wir stellen uns am Anfang des Semesters die Fragen: Was ist die Burg? Was macht uns aus? Was hat uns in diesem Jahr besonders beschäftigt? Und man hat auf allen Ebenen gemerkt, dass politisch gearbeitet wird, dass es politisches Engagement gibt. Von Seiten der Studierenden gibt es Gruppen und Projekte, die sich mit politischen Themen auseinandersetzen. Und auf der institutionellen Ebene ist viel passiert. Und für uns war das letztendlich eine Weiterführung dessen, was schon passiert. Wir haben diese Haltung als Hochschule und die möchten wir auch nach außen tragen und konkret zeigen.

Wen sprecht ihr damit an?

Maja Redlin: Das "wir" am Anfang der Sätze, ist ein "wir", was für die Hochschule als Institution steht, es ist ein "wir" was für die Studierenden spricht und es ist ein "wir", das eine Offenheit mit sich bringt. Hier kann sich auch jemand angesprochen fühlen, der oder die nicht an der Burg ist, sich aber mit der Haltung identifizieren kann.

Wie politisch darf Design und Kunst sein?

Maja Redlin: Man kann das nicht generalisieren. Das ist immer auch eine persönliche Frage, wie man selbst damit umgehen möchte und wie politisch man selber ist. Ich möchte ungern für die Kunst sprechen. Ich kann nur für mich sprechen, dass es mein persönlicher Anspruch ist es, dass ich kommunizieren möchte und dass ich auch Inhalte kommunizieren möchte.