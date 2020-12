An der Saline-Insel in Halle zog ein Jogger am Sonntag das Mädchen aus dem Wasser. (Archivbild) Bildrechte: imago images/Steffen Schellhorn

In Halle haben zwei Jogger am Sonntagmorgen ein sechs Jahre altes Mädchen aus der Saale gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen kurz zuvor von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden. Ein 45-jähriger Jogger hatte nahe der Saline-Insel die Hilferufe des Mädchens gehört. Gemeinsam mit einem weiteren Jogger suchte er das Ufer ab und entdeckte das Kind. Dann sprang der 45-Jährige in den Fluss und zog das Mädchen heraus. Anschließend kümmertsen sich die beiden Männer um die Sechsjährige. Kurz darauf wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist nach Polizeiangaben stabil.

Polizei befragt Eltern und Zeugen

Die Sechsjährige hatte offenbar unbemerkt und nur mit dem Schlafanzug bekleidet die elterliche Wohnung in der halleschen Innenstadt verlassen und war dann in die Saale gestürzt. Doch wie konnte es dazu kommen? Diese Frage beschäftigt nun die Polizei in Halle. Die Beamten durchsuchten die Wohnung nach möglichen Hinweisen. Auch die Eltern wurden befragt.

Laut Polizei haben sich inzwischen einige Zeuginnen und Zeugen gemeldet. Weitere Informationen soll es im Laufe des Montages geben.

Zweiter Unfall in diesem Jahr