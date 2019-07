In Halle ist eine 18-jährige bei einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau aus Afghanistan gegen 13 Uhr am Dienstag schwer verletzt in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Voßstraße gefunden worden. Sie war demnach sofort in eine nahegelegene Klinik gebracht worden, starb dort aber wenig später.