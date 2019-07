18-Jährige stirbt nach Gewaltverbrechen in Halle

Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in Halle hat die Polizei am Dienstagabend einen Verdächtigen gefasst. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main ein 30-jähriger Afghane festgenommen. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig und soll am Mittwoch nach Halle überführt werden. Die Polizei fahndete öffentlich nach ihm.