Militante Netzwerke Kampfsportler aus Halle mit internationalen Neonazi-Kontakten

Hauptinhalt

Der in der Kampfsport-Szene bekannte Kickboxer Theo Weiland aus Halle hat intensive Kontakte in Neonazi- und Hooligan-Kreise. Das haben MDR-Recherchen ergeben. Weiland trainierte in einem Studio auch Kinder. Weil er zur Neonazi-Hooligan-Gruppe "Jungsturm" gehören soll, sitzt er nun in Haft.