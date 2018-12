Der Süßwarenhersteller Katjes steigt bei der Halloren Schokoladenfabrik in Halle als Aktionär aus. Das westdeutsche Unternehmen hat seinen Anteil von knapp elf Prozent an den Mehrheitseigner Charlie Investors verkauft, wie Katjes am Donnerstag mitteilte. Man freue sich über die einvernehmliche Lösung, die man "als positiv für Halloren und seine Aktionäre ansehe", so der geschäftsführende Gesellschafter von Katjes International, Tobias Bachmüller. Damit gehören Mehrheitseigner Charlie Investors nun 91 Prozent der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands. Wie Halloren MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sei über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart wurden.