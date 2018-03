Winterwetter zum Frühlingsanfang App Katwarn warnt vor herabfallenden Eiszapfen in Halle

In Halle bleibt die Verletzungsgefahr durch herabfallende Eiszapfen von Hausdächern oder durch Schnee-Abgänge weiterhin hoch. Über die Katastrophenschutz-App Katwarn war seit dem Wochenende davor gewarnt worden. Tatsächlich hat es im Stadtgebiet bereits mehrere verletzte Fußgänger und Sachschäden an Autos gegeben. Einige Wohnungsgesellschaften, zum Beispiel die Hallesche Wohnungsgesellschaft (HWG), hat vorsorglich Fußwege gesperrt, wenn Eiszapfen, die abzubrechen drohen, nicht beseitigt werden konnten. Die Feuerwehr Halle ist mit Drehleitern im Einsatz, um Gefahrenstellen zu entschärfen.

Am Dienstag schneit es in Sachsen-Anhalt erneut. Aus Nordwesten ziehen dichte Wolken durch, die Schnee und zum Teil Schneeregen bringen. Später soll die Wolkendecke von der Altmark her auflockern. Die Temperaturen erreichen bis zu sechs Grad. Am Mittwoch soll es trocken bleiben, am Donnerstag kann es nochmals Schneeregen geben.