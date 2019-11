Die Kollegen sind einfach unzufrieden und wollen das haben, was ihnen seit Jahren zusteht. 2017 hat es der Klinikvorstand schon einmal versprochen. Das wurde bis heute nicht gehalten. Deshalb ist die Geduld der Kolleginnen und Kollegen am Ende.

Derzeit werden die Beschäftigten nach einem Haustarif bezahlt, der deutlich geringere Gehälter regelt als in den Tarifverträgen mit den Ländern. Das Uniklinikum bietet nach eigenen Angaben unter anderem an, die Nachtzuschläge ab dem 1. April 2020 zu erhöhen sowie die Angleichung an den Länder-Tarifvertrag in vier Stufen bis zum 1. September 2021. Anfang November sollen die Verhandlungen wieder aufgenommen werden.