Ismet Tekin hat sich schick gemacht an diesem Samstag. Über dem Hemd trägt er eine dunkelblaue Weste. Neben seinem Namen steht darauf in silbernen Buchstaben "Kiez-Döner". Das vornehme Outfit passt zum Anlass. Denn seit Samstag hat der Dönerladen in Halle, in dem beim Anschlag am 9. Oktober ein junger Mann erschossen wurde, wieder geöffnet.

Ab Montag wieder regulärer Betrieb

40 Tage Trauer hatte sich der bisherige Inhaber des Ladens, Izzet Cagac, nach dem Anschlag erbeten. So wie es im Islam Brauch ist. Und in diesen 40 Tagen ist viel passiert. Wie angekündigt, hat Cagac den Laden den Brüdern Ismet und Rifat Tekin, die bei dem Anschlag auch im Dienst waren, geschenkt und überschrieben. Zudem wurde der Imbiss komplett neu gestaltet. Zentrales Element ist eine riesige Gedenkwand in Stadionoptik. Daran sind verschiedene Schals, Trikots und Erinnerungsstücke für die Terroropfer angebracht.

Bis Sonntagabend wird nun im Rahmen eines Opferfestes kostenlos Essen ausgegeben. Auch das ist eine islamische Tradition. Das Angebot kommt gut an. Zur Mittagszeit stehen die Leute am Samstag dicht gedrängt im Laden. Der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby schaut kurz vorbei, ebenso HFC-Stürmer Terrence Boyd mitsamt seiner Familie. Am Vormittag war schon Ministerpräsident Reiner Haseloff zu Gast. Bis zu 3.000 Dönerportionen könnten an diesem Wochenende über die Ladentheke gehen, glaubt Cagac. Ab Montag beginnt dann wieder der reguläre Betrieb. Izzet Cagac (l), der bisherige Betreiber des Imbisses "Kiez-Döner", hält bei der Wiedereröffnung die Geschenk- und Abtretungsvereinbarung an den neuen Betreiber Ismet Tekin (r). Bildrechte: dpa

"Angst haben macht keinen Sinn"

Klar ist aber auch, an wirkliche Normalität ist noch immer nicht zu denken. Einige Imbissbesucher können ihre Tränen beim Betreten nicht zurückhalten. Andere starren minutenlang auf die Gedenkwand. Der Schmerz, den der Anschlag ausgelöst hat, er ist immer noch spürbar.

Doch die Menschen, die in den vergangenen Wochen enge Bindungen zueinander aufgebaut haben, geben sich gegenseitig Halt. Und sie versuchen allmählich, ihre Lebensfreude wieder zu gewinnen. "Wir schauen jetzt nach vorn", sagt eine Frau, als sie das Mitarbeiterteam begrüßt. Später ergänzt sie: Es macht ja keinen Sinn, dass wir nun ständig Angst haben oder uns zurückziehen. Dann hätte der Attentäter gewonnen. Das Leben muss weitergehen – auch wenn Jana und Kevin jetzt leider nicht mehr bei uns sind." Eine Wand im Dönerladen erinnert an die Terroropfer von Halle. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

HFC-Präsident Rauschenbach: "Müssen unsere Werte nach außen vertreten"

Diese Aufbruchsstimmung ist der Unterschied zu den Tagen und Wochen unmittelbar nach dem Anschlag. Es sind noch längst nicht alle Tränen getrocknet. Aber die Menschen in Halle wollen sich nicht unterkriegen lassen und positiv in die Zukunft blicken. Das wurde auch auf der HFC-Mitgliederversammlung deutlich.

Diese fand am Samstagvormittag zeitgleich zur Eröffnung des Dönerladens statt und auch dort war der Anschlag nochmal ein Thema. "Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert, sagte HFC-Präsident Jens Rauschenbach. Wohlwissend, dass er, der HFC oder die Menschen in Halle nicht alles beeinflussen oder gar verhindern können. "Aber solche Dinge beginnen im Kopf. Deshalb sind wir gefragt, unsere Werte deutlich nach außen zu vertreten", so der HFC-Präsident.

Zeit zum Arbeiten

Für diese Werte und den positiven Blick nach vorne steht symbolisch auch die blaue Weste von Ismet Tekin, dem neuen Chef des "Kiez-Döners". Zwar besitzt er das Kleidungsstück schon länger. Doch getragen hat er es eine ganze Weile nicht. "Doch nun ist es wieder Zeit, die Weste zu tragen und zu arbeiten", sagt Tekin. Um der Welt zu zeigen, dass sich Halle nicht unterkriegen lässt.