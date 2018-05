KiKA-Schülerquiz Deutschlands beste Klasse kommt aus Halle

So laut und schrill wird es in der Aula des Latina-Gymnasiums in Halle wohl nur selten. Fast 100 Schüler, Eltern und Freunde rasten völlig aus, als KiKA-Moderator Malte Arkona auf der großen Leinwand den Sieg der Hallenser verkündet. "Auch wenn wir bereits wussten, dass wir gewinnen, haben wir alle noch so mitgefiebert", erzählt Hermine. Sandra Seseke, die Mutter von Schüler Friedrich, ergänzt: "Ich wäre beinahe gestorben."

Gemeinsam mit Familien und Freunden hat die Klasse die Ausstrahlung des Finales in der Schulaula verfolgt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Ausstrahlung des Finales der Quiz-Sendung "Die beste Klasse Deutschlands" am Sonnabend in der ARD haben sie sich alle gemeinsam in der Schulaula angeschaut. Auch Minuten nach dem Ende, spenden Eltern und Freunde immer noch Beifall. Die Überraschung ist groß, hatten doch viele der Klasse 6/2 nicht allzu viel zugetraut – schon gar nicht einen Sieg. Bei einigen galt die Klasse gar als "lernfaul".



Aber sie haben es allen gezeigt. Insgesamt haben sich mehr als 1.100 Klassen für die Sendung beworben. Ins Fernsehen schafften es davon nur 32. Die Hallenser kämpften, grübelten und buzzerten sich durch drei Runden. Am Ende feierten sie den knappen Sieg gegen eine siebte Klasse aus Tübingen. Auch weil sie bei kniffligen Fragen immer cool blieben und an sich glaubten.