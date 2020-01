Kinder bleiben viele Monate in der Mattisburg

Die Betreuer sollen herausfinden, was die Kinder erlebt haben und was die Ursache für ihr Trauma ist. Dafür kooperiert das Kinderschutzhaus mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Krankenhauses St. Barbara. Wie lange die Kinder in der Mattisburg bleiben, hängt von ihnen selbst und dem Behandlungserfolg ab.

Johanna Ruoff, Gründerin der Stiftung "Ein Platz für Kinder" Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler Johanna Ruoff, die Gründerin der Stiftung "Ein Platz für Kinder", sagte schon während das Haus gebaut wurde: "Wenn sich das Kind relativ schnell öffnet und wir gemeinsam herausfinden, was dem Kind passiert ist, ist die Zeit natürlich kürzer." In der Regel blieben die Kinder aber zwischen zwölf und 24 Monaten. "Wir sagen immer, kein Kind geht aus der Mattisburg raus, wo wir nicht wissen, was ist der beste Platz für das Kind", sagte Ruoff weiter.

Erste Mattisburg im Osten

Ähnliche Einrichtungen wie das neue Kinderschutzhaus in Halle gibt es schon in Hamburg und Hannover. Die Mattisburg in Halle ist jedoch die erste in Ostdeutschland.