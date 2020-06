Hauptpreis für das beste Jahresfilmprogramm Kinopreis für Luchskino am Zoo in Halle

Preisgeld in diesem Jahr verdreifacht

Der jährlich vergebene Kinoprogrammpreis ist nach Angaben der MDM in diesem Jahr verdreifacht worden. Damit können einmalig Preisgelder in einer Höhe von insgesamt 300.000 Euro vergeben werden. Der Grund für die ungewöhnliche Erhöhung der Auszeichnungen ist laut MDM, die Programmkinos in "der existenzbedrohenden Corona-Krise zu stärken". Außerdem erhalten alle, die sich in diesem Jahr um den Kinoprogrammpreis beworben hatten, eine Auszeichnung.

Damit unterstützen wir die Arthouse-Kinos und würdigen sie für ihre hervorragende Arbeit. Claas Danielsen, MDM-Geschäftsführer

MDM-Geschäftsführer Claas Danielsen sagte, den Filmtheatern müsse in dieser schwiergen Phase geholfen werden. "Mit den nun in dreifacher Höhe vergebenen Kinoprogrammpreisen unterstützen wir die Arthouse-Kinos und würdigen sie für ihre hervorragende Arbeit sowie ihr besonderes Engagement für die Filmkunst", so Danielsen. Das Kino sei ein unverzichtbarer Kulturort und entscheidend für den gesellschaftlichen Dialog.

Förderung für fast 40 gewerbliche und alternative Filmtheater