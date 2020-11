MDR SACHSEN-ANHALT hat die wichtigsten Fragen und Anmerkungen der Nutzerinnen und Nutzer mit der Leipziger Rechtsanwältin Sabine Fuhrmann besprochen. Sie berät ihre Klientinnen und Klienten zum Thema Arbeitsrecht.

MDR SACHSEN-ANHALT: Ein Thema unserer Leserinnen und Leser ist, dass die Erzieherin von ihrem Arbeitgeber beurlaubt wurde. Warum wurde sie nicht entlassen?

Sabine Fuhrmann: Aus anwaltlicher Sicht gesprochen: Mit einer Kündigung wäre der Arbeitgeber nicht sofort durchgekommen. Darum ist der Weg, die Erzieherin erst einmal freizustellen und den Vorfall in Ruhe zu prüfen meines Erachtens nach der richtige Weg.



Natürlich hat man zuerst einen anderen Impuls und denkt sich: 'Wie kann das sein, dass diese Frau noch tätig ist?' Auf der anderen Seite wäre der Arbeitgeber mit einer Kündigung sofort baden gegangen. Es würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht auf eine einvernehmliche Aufhebung hinläuft oder auf eine Versetzung.

Ein weiterer Nutzer meinte, die Erzieherin sei auf der Querdenken-Demo in ihrer Freizeit als Demonstrantin mitgelaufen. Darf es den Arbeitgeber interessieren, was jemand privat macht?

Grundsätzlich ist es ein Arbeitsverhältnis und keine Leibeigenschaft. Man muss immer streng trennen: Was schulde ich als Arbeitsnehmer an Zeit und vielleicht an Betriebstreue meinem Arbeitgeber? Es gibt definitiv auch einen Bereich außerhalb des Arbeitsverhältnisses.

Darf eine Erzieherin in ihrer freien Zeit also tun und lassen, was sie will?

Grundsätzlich darf jeder Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin in der Freizeit machen, was er oder sie will. Das heißt zum Beispiel auch an Demonstrationen und politischen Meinungsäußerungen mitwirken.

Schwierig wird es, wenn die Aktivitäten in der Freizeit auch Auswirkungen auf den Job haben. Wenn ich zum Beispiel an einer Demonstration teilnehme und trage dabei die Werksuniform, auf der Firmenlogos zu sehen sind. Wenn nicht mehr klar zwischen Privatperson und Firmen- oder Werksangehöriger unterschieden werden kann, betrifft das auch die betriebliche Sphäre.

Die Erzieherin ist die Partnerin des Rechtsextremisten Sven Liebich. Unabhängig davon, darf eine Kita-Erzieherin eine rechtsextreme Gesinnung haben?

Die Gedanken sind erstmal frei. Die politische Einstellung darf sich jeder Arbeitnehmende zurecht legen, auch wenn das dem einen oder anderen nicht gefällt. Solange sich das im privaten Bereich abspielt und keine Auswirkungen auf den dienstlichen Bereich hat, wird man das zulassen müssen.

Die betreffenden Eltern fordern die Entlassung der Frau, weil sie gegenüber den Kindern ein schlechtes Vorbild sei. Ist das zulässig, fragt eine Nutzerin.

Einen rechtlichen Anspruch als Kita-Eltern auf Entfernung oder letztlich auch auf Einstellung von bestimmten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, haben sie tatsächlich nicht.

Wenn sich im Alltag in der Kita natürlich Situationen gehäuft haben, in denen beispielsweise Ideologien verbreitet wurden, oder Materialien, wie Flugblätter, an Kinder oder Eltern verteilt werden, ist es etwas anderes. Das interessiert den Arbeitgeber durchaus. Dann sollte der Arbeitgeber auch in arbeitsrechtlicher Hinsicht einschreiten.

Als Beweismaterial für den Vorfall gibt es momentan lediglich ein Video. Reicht ein Video aus sozialen Netzwerken für eine Beurlaubung?

Der Kontext ist das Entscheidende. Zunächst einmal darf man nicht vergessen: Es gilt für jeden die Unschuldsvermutung. Solange ich keinen Tatnachweis habe, reden wir allenfalls über Verdachtsmomente, die eine Rolle spielen können. Da mag dieses Video sicherlich ein Aspekt dabei sein, der bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen ist.

Gleichwohl würde ich mir beispielsweise nicht zutrauen, anhand einer Videosequenz, die vielleicht nur wenige Sekunden lang ist, tatsächlich auf den Tathergang zu schließen.

Was muss vorliegen, um die Entlassung zu rechtfertigen?

Letztlich ist es wichtig, dass man versucht, sich ein umfassendes Bild zu machen. Das kann durch weitere Zeugenaussagen passieren. Es kann durch Stellungnahmen der Arbeitnehmerin selbst passieren. Aber man sollte sich nicht einfach nur auf ein solches Video verlassen.

Wie so oft, wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Aber ich brauche, um eine gerichtlich überprüfbare Entscheidung herbeizuführen, eine verlässliche Tatsachengrundlage.

Welche Lösung könnte man denn alternativ zu einer Kündigung vorschlagen?

Ich kann trotzdem versuchen, über Personalgespräche die Mitarbeiterinnen zu motivieren, die eine oder andere Sache zu überdenken und vielleicht auch versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten.

Man muss den Mitarbeitenden nicht immer sofort fallen lassen. Man kann auch versuchen, sie auf den richtigen, nicht den rechten, Pfad zu bringen.

Aber der große Schrei nach einer Kündigung führt leider häufig dazu, dass diese danach einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhält.