Petition für bessere Kinderbetreuung Hallesche Kita-Leiterin kämpft für mehr Erzieherinnen und Erzieher

Anlass für das Engagement der 25-jährigen Kita-Chefin, die die Einrichtung der Volkssolidarität am Moritzburgring in Halle leitet, ist der Umstand, dass sich vor allem in Sachsen-Anhalt Kitamitarbeitende um immer mehr Kinder kümmern müssen. Gruppengrößen von etwa 20 Kindern sind dabei nicht unüblich, zwölf sind die Regel. Bei Krippenkindern bis drei Jahre kümmert sich eine Erzieherin oder ein Erzieher immer noch um durchschnittlich 5,5 Kinder.

"Die Kinder sind, wie mein Sohn, so um die drei", erzählt ein Vater im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Und wenn dann mal ein Kind etwas intensiver betreut werden muss, sind 19 andere alleine. Das kann nicht sein. Da denke ich auch an die Erzieherinnen und Erzieher. Denn man muss diesen Berufsstand attraktiv machen. Und das ist bestimmt nicht attraktiv, unter solchen Umständen zu arbeiten.

Die Mutter zweier anderer Kinder kritisiert: "Es gab etwa Situationen, in denen mir gesagt wurde, dass das Töpfchen-Training noch nicht gemacht werden konnte, weil es derzeit sehr viele Kinder sind. Das zeigt ja, dass es an Leuten fehlt. Solche Dinge kommen durch hohen Krankenstand oder Urlaub zustande, wo dann keine Möglichkeit besteht, das kurzfristig zu kompensieren." Stutzig macht sie, genau wie Schröder, der Blick in andere Bundesländer. Denn gerade in einigen westdeutschen Bundesländern sind die Betreuungsquoten deutlich besser.