Mitarbeiter von Horten und Kitas in Halberstadt und Halle wollen am Freitag streiken. Zu den ganztägigen Arbeitsniederlegungen hat die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen. Vor der dritten Verhandlungsrunde wollen sie so den Druck erhöhen. Sie fordern für die Beschäftigten beim Bund und den Kommunen eine Tariferhöhung von sechs Prozent bzw. mindestens 200 Euro monatlich.



Die Arbeitgeber hatten auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Deshalb wolle man vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde am kommenden Wochenende noch einmal ein deutliches Signal senden, so Eva Gerth, Vorsitzende der GEW Sachsen-Anhalt.