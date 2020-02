Helme-Stausee Klage gegen Talsperren-Leerung in Kelbra abgewiesen

Das Wasser aus der Talsperre Kelbra wird in den kommenden Tagen offenbar wie geplant abgelassen. Das Verwaltungsgericht in Halle hat den Antrag eines Naturschutzvereins auf einstweilige Verfügung gegen eine komplette Entleerung des Helme-Stausees bei Kelbra abgewiesen. Nach Überzeugung des Gerichts fehlt dem Umweltverband die erforderliche "Antragsbefugnis", heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Rechtskräftig ist diese Entscheidung allerdings noch nicht.

Rund um die Entleerung des Sees hatte es seit vergangenem Wochenende viel Ärger und Widersprüche gegeben. Angler erwarten ein großes Fischsterben, zudem werden negative Auswirkungen auf den Tourismus vor Ort befürchtet. Auch äußerten manche Benutzer des Sees die Sorge, dass die Talsperre aufgrund klimatischer Veränderungen nicht mehr komplett vollläuft, wenn sie einmal leer ist.

See wird regelmäßig geleert

Dabei ist es durchaus üblich, dass im Winter das Wasser aus der Talsperre abgelassen wird. Manchmal nur teilweise, regelmäßig wird der See aber auch komplett geleert. Klaus Rehda, Staatssekretär im Umweltministerium, erklärt den Hintergrund: "Der Helme-Stausee ist in erster Linie für den Hochwasserschutz da. Und an zweiter Stelle ist es ein sehr wichtiges europäisches Vogelbrutgebiet, was auch unter dem Schutz der europäischen Vogelschutzrichtlinie steht. Insofern sind wir da auch verpflichtet, bestimmte Vorkehrungen zu treffen."

Das Ablassen des Wassers ist notwendig, um ein Reservoir zu schaffen, das im Hochwasserfall die dahinter liegenden Gebiete schützt. Das kann durch den Stausee reguliert werden, heißt es aus dem Umweltministerium. Zuletzt wurde der See 2017 komplett geleert. Angelegt wurde er vor etwa 50 Jahren.

Fische werden umgesetzt

Beabsichtigter Nebeneffekt der Entleerung sei es, die Wasserqualität der Helme zu erhalten und die des Sees zu erhöhen. Doch dabei werde keinesfalls ein tausendfacher Fischtod in Kauf genommen, bekräftigt Rehda: "Wir versuchen, dass ein Teil der Fische mit dem Wasser in die Helme gelangt. An Stellen, wo die Fische nicht mehr wegkönnen, wird abgefischt." Einige Fische würden zudem in andere Gewässer gebracht, schreibt das Umweltministerium auf seiner Website. Damit soll in den kommenden Tagen begonnen werden.