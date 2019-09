Meine Kollegen beim MDR fragen mich ja regelmäßig, ob Poetryslam nicht schon lange tot ist. Man würde ja gar nichts mehr hören, über Slam, und relevant sei das ja auch noch nie so ganz gewesen, oder? Und, ohne mir zu nahe treten zu wollen, aber lesen da nicht sowieso nur Leute ihr Tagebuch vor oder extrem pathetische Texte über ihre Depression oder ihren Liebeskummer?



Ich kann das klar verneinen. Slam ist nicht tot, im Gegenteil. Die Szene wird zunehmend professioneller, größer und aktiver, und sie wächst, von der breiten Öffentlichkeit nicht immer bemerkt, seit Jahren immer weiter zu einem festen Teil der deutschen Kulturszene heran. Die vor vielen Jahren als Kneipenevent gestartete Szene füllt mittlerweile regelmäßig die Elbphilharmonie in Hamburg, Opernhäuser, Festivalbühnen und Hörsäle. Sie wandelt und entwickelt sich, und hat nebenbei eine Menge mittlerweile ziemlich bekannter Künstler herausgebracht, die alle im Poetryslambereich angefangen haben, damit aber wenig in Verbindung gebracht werden. In Sachsen-Anhalt ist das nicht anders.



Es mag stimmen, dass die Tage, an denen Julia Engelmann ihren Durchbruch gefeiert hat und für viele das Synonym für Poetryslam wurde, vorbei sind. Eine Zeit lang war Poetryslam überall Thema, "Diese neue Kunstform", "Junge Menschen, die dichten", "frech-verrückte-Konzepte". Slam war eine Zeit lang regelrecht gehyped. Und mit Poetryslam war zu dieser Zeit eigentlich immer Julia Engelmann gemeint, was ungefähr so ist, als würde man Helene Fischer als Synonym für das Wort Musik benutzen. Man kann sie mögen oder nicht mögen, aber sie ist eben nur ein Teil der Musikszene, wenn auch ein sehr erfolgreicher.



Der Hype um Poetryslam war wie fast jeder Hype: Erst fanden ihn alle unglaublich cool, dann super nervig und überflüssig, und dann wurde er wieder vergessen. Zum Glück ist Poetryslam so viel mehr als das. Eine besondere Kunstform, ehrlich, weil immer aufs Publikum angewiesen, immer im Wandel, immer ganz unterschiedlich, immer ein Experiment. Das geht manchmal auch schief, nicht jeder Slam ist gleich gut, nicht jeder Auftritt funktioniert. Slam bietet Platz für fast alles. Jedes Mal ungefähr sechs Minuten. Und dann lässt man sich überraschen. Das ist ja gerade das Schöne.