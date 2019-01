Das Interesse an der Klimt-Ausstellung in der halleschen Moritzburg-Galerie reißt nicht ab. Zum Kassensturz am letzten Öffnungstag des vergangenen Jahres war klar: Ein ehrgeiziges Ziel von Moritzburg-Chef Thomas Bauer-Friedrich ist erreicht. Dem Museum zufolge haben sich bereits mehr als 75.000 Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet bis Ende 2018 die Schau angeschaut und damit alle bisherigen Besucherrekorde geknackt.

Erweiterte Öffnungszeiten

Wegen der vielen Besucher der aktuellen Sonderausstellung mit Werken des Vaters des Wiener Jugendstils konnte die Moritzburg 2018 über 100.000 Besucher verzeichnen. Einen solchen Zuspruch habe das Museum seit der Wende nicht mehr, sagte Bauer-Friedrich MDR SACHSEN-ANHALT.

Seit Oktober ist die Schau in Halle zu sehen und zieht Besucher aus ganz Deutschland in die Saalestadt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Ausstellung anlässlich des 100. Todestages Klimts ist noch bis Sonntag, 6. Januar zu sehen. Das Museum stellt sich nochmal auf einen Schlussspurt ein. Auf die große Nachfrage hat das Museum mit zusätzlichen Öffnungszeiten reagiert. "Wir haben am 2. Januar, der Mittwoch, der unser klassischer Schließtag ist, geöffnet. Und wir beginnen am 3. Januar dann mit verlängerten Öffnungszeiten", so Bauer-Friedrich.

Sonderöffnungszeiten Mi. 2.1.19 – Fr. 4.1.19: 10–20 Uhr

Sa. 5.1.19 + So. 6.1.19: 10 – 22 Uhr



Eintritt:

12 Euro, ermäßigt 9 Euro, freier Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18



Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)

Friedemann-Bach-Platz 5

06108 Halle (Saale)

Gustav Klimt und die Musik

Außerdem wird am 2. Januar ein Bogen von Gustav Klimt zur Musik geschlagen. Zum Beispiel hat Klimt dem Komponisten Beethoven einen großen Wandfries gewidmet. Man habe schon seit langem eine Kooperation mit dem Musikinstitut der Martin-Luther-Universität, erklärt der Museumschef. Gemeinsam mit Professor Köhler und dessen Studierenden präsentiere man nun die Musik zur ausgestellten Kunst. Am Mittwoch ab 19 Uhr würden Werke von Beethoven, Alexander von Zemlinsky und Gustav Mahler erklingen, so Bauer-Friedrich. Damit decke man das direkte musikalische Umfeld von Gustav Klimt ab. "Das wird nochmal ein sehr schöner musikalischer Abschluss zu unserer Klimt-Ausstellung werden", sagt der Museumchef. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 10 Euro.