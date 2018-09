Kohlekommission Mibrag-Mitarbeiter fordern neue Jobs vor Braunkohle-Ausstieg

In Halle tagt seit Montagmorgen die Kohlekommission der Bundesregierung. Seit den Morgenstunden protestierten auch einige hundert Menschen aus den betroffenen Bergbauregionen in Sachsen-Anhalt und Sachsen auf dem Marktplatz in Halle. Vor dem Stadthaus sprachen Betriebsräte und Gewerkschaftsvertreter. Sie forderten, dass vor dem Braunkohle-Ausstieg der Strukturwandel kommen müsse. Braunkohle-Arbeitsplätze müssten durch Jobs in anderen Wirtschaftszweigen ersetzt werden.