Kommentar Kein Name fürs neue Planetarium in Halle

In Halles Stadtrat ist das nicht anders. Eine Fraktion nach der anderen springt vom ursprünglich gemeinsamen Projekt ab. Die CDU geht voran. Auslöser ist die Wortmeldung der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Festgefügte Argumentationsmuster werden in Stellung gebracht. Repräsentanten einer Diktatur eignen sich nicht als Namensgeber in der Demokratie. So, wie die Befürworter die Leistung des Kosmonauten in den Vordergrund bringen, setzen die Gegner auf den Jagdflieger, den Offizier und den Stasi-Mitarbeiter, einfach weil das zum Unterdrückungsapparat der DDR gehört hat. Während Jähn sich als Aushängeschild vorführen ließ, seien in der DDR Menschenrechte verletzt und Lebenschancen vernichtet worden. Doch für eine erklärende Sicht auf die verschiedenen Situationen, in denen sich Menschen in der DDR befunden haben, ist offenbar noch nicht die Zeit. Auch 30 Jahre nach der Einheit nicht.