Für die Region sind beide Agenturen der Hauptgewinn. Das Potenzial ist da, auch wenn es – wie in Magdeburg – weder in Leipzig noch in Halle eine Informatik-Fakultät gibt sondern nur Informatik-Institute. Und auch wenn die Forschungsaufträge der Cyberagentur in andere Regionen gehen: Die IT-Branche in Mitteldeutschland kann trotzdem profitieren und sie positioniert sich entsprechend. Sie hat in diesem Jahr einen Kongress zur IT-Sicherheit veranstaltet. Und schon seit 2016 findet in Leipzig jährlich die protekt statt, eine Konferenz und Fachausstellung für den Schutz kritischer Infrastrukturen. Dort lernt man ziemlich eindringlich, wie verwundbar unsere Strom-, Wasser- und Gasversorgung, unsere Krankenhäuser, Ernährungsindustrie und Banken sind. Ihr Schutz ist Aufgabe des Staates.