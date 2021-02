Bis zu 6.000 Menschen haben zuletzt die Pressekonferenz verfolgt. Schaut man sich die Abrufzahlen der Pressekonferenzen an, dann zeigt sich, dass die Begründung von Bernd Wiegand nicht stimmt. Das Interesse ist weiterhin sehr hoch. Das belegen die täglichen Abrufzahlen zwischen 2.000 und 6.000. Außerdem: Jeden Tag schalten sich bis zu zehn Medienvertreter zu und berichten bundesweit darüber – sogar in der Schweiz ist Bernd Wiegand mit seiner Impfung Thema in den Medien. Wann hat es zum letzten Mal ein Kommunalpolitiker aus Sachsen-Anhalt in die überregionalen Medien geschafft?

Wiegand scheinen eher die Fragen zu nerven. Immer und immer geht es seit gut einer Woche um Wiegands Vordrängelei beim Impfen. Auch hier hat der Oberbürgermeister übrigens eine andere Wahrnehmung: Für ihn war es kein Vordrängeln, sondern ein Retten der übriggebliebenen Impfdosis vor der Mülltonne. Es schwingt ein wenig Heldentum mit, wenn er das immer wieder in der Pressekonferenz betont.

Journalisten werden wie Schulbuben zurechtgewiesen

Was braucht ein guter Krisenmanager? Unter anderem Gelassenheit und eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit. Doch beides scheint dem Oberbürgermeister abhandengekommen zu sein. Zumindest zeitweise. Vergangene Woche ermahnte Wiegand mit erhobener Stimme die Journalisten. "Nicht in diesem Ton", ruft er nach sachlichen Fragen. Journalisten werden wie Schulbuben behandelt. Auf der vorerst letzten täglichen Presskonferenz am 15. Februar will der Oberbürgermeister schon nicht mehr auf Fragen zum vorgezogenen Impfen eingehen. Die Situation eskaliert, man drehe sich im Kreis und man solle die Antworten jetzt einfach mal so hinnehmen, heißt es vonseiten der Stadt.

Ein Mediator könnte jetzt helfen