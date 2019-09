Serie zu 30 Jahren friedlicher Revolution Der Konsum kehrt zurück nach Halle

Wer vor 30 Jahren hierzulande einkaufen ging, hatte meist die Wahl zwischen HO und Konsum. Das waren die größten Handelsketten in der ehemaligen DDR. Die Handelsorganisation (HO) überlebte das Ende der DDR nicht. Nur ein paar Konsumgenossenschaften gibt es noch; in Sachsen-Anhalt zum Beispiel in und um Haldensleben. Im Nachbarbundesland Sachsen gibt es den Konsum Leipzig, ein florierendes Unternehmen. Mit – bisher – zwei Geschäften in Sachsen-Anhalt.

Thea Schuster ist stellvertretende Filialleiterin des Konsums in Großkugel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thea Schuster arbeitet seit zehn Jahren für die Konsumgenossenschaft Leipzig, in Großkugel im Saalekreis. In der hiesigen Filiale ist sie stellvertretende Leiterin. Der kleine Supermarkt liegt mitten im Wohngebiet und hat viele Stammkunden. Vor allem regionale oder sogar lokale Produkte sollen es sein, aus dem näheren Umkreis. Aber bewährte Marken, die es schon zu DDR-Zeiten gab, zählen auch dazu. Und deren Beliebtheit ist ungebrochen. Vielleicht noch mehr als vor Jahren. "Jetzt werden nämlich Pakete nach dem Westen geschickt, weil die Leute Ostprodukte haben möchten", so Thea Schuster.

Ich habe am 1. September 1977 beim Konsum angefangen und zwei Jahre gelernt. Ich bin in dem Objekt geblieben und der Konsum ist wie eine Familie für mich. Thea Schuster, stellvertretende Filialleiterin

Wegen Pflaumenmus und Salzstangen Schlange stehen

Mehr als 30.000 Konsum-Geschäfte gab es in der DDR. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO Der Konsum war die zweitgrößte Handelskette der DDR, mit mehr als 30.000 Geschäften – auch in den kleinsten Dörfern. Insgesamt gab es fast 200 Genossenschaften, mit 4,5 Millionen Mitgliedern. Und die klebten fleißig Rabattmarken, die es für den Einkauf gab. Am Jahresende winkte dafür eine Vergütung: Etwa 1,5 Prozent des getätigten Umsatzes bekamen die Mitglieder zurück, das waren im Schnitt 150 Mark.



Beim Sortiment war Organisationstalent von Vorteil, so Thea Schuster: "Unsere Chefin ist zu DDR-Zeiten einmal im Monat in die LeiHaG gefahren. Also zum Großhandel. Da kriegte sie mal Pflaumenmus oder Salzstangen, was es sonst nicht gab. Und die Kunden wussten: Dienstag kriegen die Ware und da kommen diese edlen Sachen mit. So, und dann standen sie Schlange."

Mit dem Ende der DDR kamen die Westwaren, doch die Gewinne blieben aus. 1992 hatten sich bei der Konsumgenossenschaft Halle 150 Millionen D-Mark Schulden angehäuft. Die Lieferanten und Mitarbeiter warteten auf ihr Geld. Doch auch Proteste nützen nichts: Die einst zweitgrößte DDR-Konsumgenossenschaft ging Pleite. Das Aus für tausende Arbeitsplätze. Mitglieder und Gläubiger gingen leer aus.

Im Oktober wird in Sachsen-Anhalt die 3. Filiale eröffnet

Dirk Thärichen, Vorstand Konsum Leipzig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gerade mal zehn Genossenschaften überlebten die Wende – auch der Konsum Leipzig. Dank einer klugen Strategie, die sich ganz auf den Handel konzentrierte, geht es dem Unternehmen gut. Und den Genossenschaftsgedanken hält Konsum-Vorstand Dirk Thärichen auch heute noch für attraktiv: "Das Wichtigste ist, dass wir nicht gewinnmaximiert arbeiten. Wir sind also wirklich eine Unternehmensform, bei der die Eigentümer, also unsere Mitglieder, noch das Sagen haben. Die können also entscheiden, wo der Weg der Genossenschaft, der strategische Weg hingeht." Der Konsum Leipzig hat laut Thärichen über 26.000 Mitglieder.

Zum Beispiel, ob das Unternehmen expandiert. In Halle wird im Oktober 2019 die dritte Filiale in Sachsen-Anhalt eröffnet und mehr sollen folgen. Das freut auch Mitarbeiter wie Thea Schuster. Denn sie wissen: Ihr Konsum wird gebraucht.

Gerade hier auf dem Land wollen die Leute in ihren Konsum. Thea Schuster, stellvertretende Filialleiterin