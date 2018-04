Kunst-Aktion für Halle Küsse gegen schlechtes Image

Sie drücken sich einen dicken Schmatzer auf den Mund – Franziska Frank und Benjamin Griesche, die sich nicht nur ineinander, sondern auch in Halle verliebt haben. Franziska Frank erzählt: "Wir sind beide zum Studium nach Halle gekommen und haben es in der Zeit einfach lieben gelernt." Beide haben mittlerweile viele Lieblingsplätze in der Saalestadt, sind vor allem vom familiären Flair angetan. Und so war es für sie keine Frage, ob sie bei dem Kuss-Kunstprojekt dabei sein wollen.

Etwa 60 Hallenser oder Neu-Hallenser haben sich für ihre Stadt mittlerweile geküsst und dabei vom halleschen Fotograf Peru John ablichten lassen. "Ein Kuss für Halle" heißt seine Kunstaktion, die ihm beim Lesen jährlicher Rankings von Städten eingefallen ist.

Peru John findet: "Wenn man als Großstadt wirklich jedes Mal, fünf Jahre hintereinander, den letzten Platz hat, sollte man langsam mal überlegen, warum die Hallenser sich selbst so schlecht in ihrer Lebensqualität einschätzen."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir dachten uns, wenn wir bei der Kunstaktion mitmachen, dann können wir einfach zeigen, dass es hier wirklich lebenswert ist. Dass wir es sehr schön finden und gerne hier sind. Franziska Frank und Benjamin Griesche

"Ich mach mit, sag, was du brauchst"

Peru John lebt sehr gern in Halle und wollte schließlich wissen, ob es nur ihm so geht. Er sagt: "Ich wollte versuchen, mit einer eigenen Idee wenigstens ein bisschen was anzuschubsen. Dass die Leute mitmachen und sagen, das ist mein Kuss für Halle." Und sie haben mitgemacht: Seit August 2017 fotografierte er Dutzende Paare, ob nun verliebt vor der Marktkirche, im Gitarrenladen oder mit Baby auf dem Arm.